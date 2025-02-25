Обрано голову Чечельницького районного суду Вінницької області

Суд очолила Людмила Токарчук.

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У Чечельницькому районному суді Вінницької області відбулися збори суддів, на порядок денний яких, зокрема, було винесено питання щодо обрання голови суду.

За результатами зборів суддів головою судової установи обрано Токарчук Людмилу Григорівну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, обрали голову Сарненського районного суду Рівненської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Також обрали голову Городнянського районного суду Чернігівської області.

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