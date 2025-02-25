У Київ Цифровий з’явилися сповіщення про прострочені штрафи за паркування та відкриті виконавчі провадження

Користувачі отримуватимуть додаткове нагадування про оплату штрафів, а якщо строк спливе, то прийде повідомлення про відкриття виконавчого провадження.

Фото: КМДА

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Київська міська державна адміністрація повідомила, що у застосунку «Київ Цифровий» з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи, винесені інспекторами з паркування, та відкриті виконавчі провадження.

Зазначається, що інспекція з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва вже почала направляти документи щодо примусового виконання несплачених постанов зі штрафами, винесених інспекторами з паркування, до органів виконавчої служби в електронній формі.

Після фіксації порушення в застосунку прийде повідомлення з деталями: номер авто, вид штрафу, строк оплати та можливість одразу перейти до сплати.

«Якщо ж штраф не буде погашений вчасно, Київ Цифровий нагадає про початок виконавчого провадження та надасть контакти виконавця. Це стало можливим завдяки інтеграції Київ Цифрового та автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України», - додали у КМДА.

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