Київ обговорить зняття обмежень руху Південним мостом на засіданні Ради оборони

Київ готується до послаблення обмежень на Південному мосту, — КМВА.

Фото: cfts.org.ua

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Як раніше повідомлялося, у Києві можуть частково зняти обмеження на рух Південним мостом. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував підготовку до засідання Ради оборони Києва, на якому обговорюватимуть питання перегляду обмежень руху Південним мостом.

Зараз Південний міст закритий для особистого транспорту, і з 2022 року діє пропускний режим. Проте, як повідомив Ткаченко, на кінець осені 2024 року Сили оборони не заперечували проти відновлення руху мостом. Тоді це питання не було враховано, але зараз воно стало актуальним. У зв’язку з цим планується послабити обмеження на рух.

«Єдність сьогодні дуже потрібна для вирішення важливих для киян проблем», – зазначив Ткаченко.

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