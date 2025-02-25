Під прикриттям водіїв — на Вінниччині підприємець організував переправлення чоловіків за кордон

Зловмисник подавав заявки на внесення до системи «Шлях» двох військовозобов’язаних, як нібито працівників ФОП — водіїв.

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На Вінниччині викрили підприємця, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон через систему «Шлях». Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Вказується, що 67-річний підприємець під час дії воєнного стану сприяв чоловікам призовного віку у незаконному перетині державного кордону України.

Зловмисник неправомірно подавав заявки на внесення до системи «Шлях» двох військовозобов’язаних, як нібито працівників ФОП — водіїв, які не мали наміру здійснення функції керманичів автобусу міжнародного сполучення.

Таким чином, за сприяння підозрюваного, перетнувши державний кордон, військовозобов’язані покинули територію України.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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