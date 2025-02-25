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В США адвоката могут оштрафовать на $15 тысяч за использование ИИ при подаче документов

21:50, 25 февраля 2025
Адвокат сослался на несуществующие судебные дела, которые придумал чат-бот.
В США адвоката могут оштрафовать на $15 тысяч за использование ИИ при подаче документов
Фото: rostbrowntodd.com
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В США федеральный судья по Южному округу Индианы рекомендовал наложить штраф в размере 15 000 долларов на адвоката, который сослался на несуществующие судебные дела, придуманные чат-ботом на основе искусственного интеллекта, пишет TheRegister.com

В отчете, поданном на прошлой неделе, судья Марк Дж. Динсмор рекомендует оштрафовать адвоката Рафаэля Рамиреса на 15 000 долларов за его нарушения в деле — по 5 000 долларов за каждое из трех заявлений, поданных Рамиресом, в которых он не смог надлежащим образом проверить действительность и точность прецедентного права, на которое он сослался в суде и адвокату противной стороны.

Еще 29 октября 2024 года Рамирес в своем кратком изложении привел три несуществующих случая.

В декабре Динсмор приказал Рамиресу явиться в суд и объяснить, почему он не должен подвергаться санкциям.

«Перестановка цифр в цитате, неправильная указание даты или неправильное написание имени стороны являются ошибкой.

Ссылка на дело, которого просто не существует, — это нечто совсем иное. Г-н Рамирес не дает никаких намеков на объяснение того, как цитата из дела, полностью выдуманная, оказалась в его записке. Наиболее очевидным объяснением является то, что г-н Рамирес использовал инструмент генерации искусственного интеллекта для составления своей записки и не проверил содержащиеся в ней цитаты перед ее подачей», — написал судья.

Отмечается, что Рамирес признал, что он полагался на программы, использующие генеративный искусственный интеллект, для составления сводок.

«Господин Рамирес объяснил, что он уже использовал ИИ ранее для оказания помощи в юридических вопросах, таких как составление соглашений, и не знал, что ИИ способен генерировать фиктивные дела и цитаты», — говорится в отчете Динсмора

Динсмор отметил, что, хотя рекомендованное им наказание «находится на самом высоком уровне санкций, которые ранее применялись за аналогичное поведение, заявленное незнание г-ном Рамиресом склонности инструментов искусственного интеллекта, которые он использовал, «галлюцинировать» судебные данные, является свидетельством того, что эти более мягкие санкции оказались недостаточными для сдерживания поведения».

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