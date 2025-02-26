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Женщины живут дольше мужчин, но чаще страдают от болезней, – отчет ВОЗ

09:50, 26 февраля 2025
ВОЗ: Потребление алкоголя и загрязнение воздуха влияют на здоровье европейцев.
Женщины живут дольше мужчин, но чаще страдают от болезней, – отчет ВОЗ
Фото: BBC
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В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения женщины в среднем живут на шесть лет дольше мужчин - 79,3 года против 73,3 года. Однако, несмотря на более долгий возраст, женщины имеют меньшую часть жизни в хорошем здоровье по сравнению с мужчинами.

Таковы результаты ежегодного отчета ВОЗ, основанного на исследовании состояния здоровья в 53 странах, включая Украину и Великобританию. Согласно анализу, женщины проводят 84,1% своей жизни в хорошем здоровье, тогда как мужчины - 88,1%.

Среди основных причин смертности в регионе остаются неинфекционные заболевания, в частности сердечно-сосудистые болезни и рак, которые вместе составляют более 60% всех случаев. ВОЗ также отмечает, что потребление алкоголя в Европе является самым высоким в мире, что существенно способствует росту хронических заболеваний.

Региональный директор ВОЗ Ганс Генри Клюге обратил внимание на необходимость борьбы с такими факторами, как употребление алкоголя, табака, загрязнение воздуха и недостаточная физическая активность. Кроме того, он подчеркнул, что климатический кризис также ухудшает ситуацию, ежегодно унося около 175 тысяч жизней по причинам, связанным с глобальным потеплением.

Что касается здоровья детей, ВОЗ сообщает, что, несмотря на в целом низкий уровень детской смертности, в 2022 году в регионе умерло около 76 тысяч детей в возрасте до пяти лет, в частности из-за преждевременных родов и инфекций. В то же время исследование показало, что каждый третий школьник имеет избыточный вес, а каждый шестой - ожирение.

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здравоохранение

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