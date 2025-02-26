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У який термін податкова надсилає вимогу про сплату боргу платнику ЄСВ — роз’яснення

07:00, 26 лютого 2025
Вимога про сплату боргу приймається ДПС протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки.
У який термін податкова надсилає вимогу про сплату боргу платнику ЄСВ — роз’яснення
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Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило, в який термін контролюючий орган надсилає вимогу про сплату боргу платнику єдиного внеску.

Відповідно до п. 3 розд. VІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 №449 із змінами та доповненнями, контролюючі органи надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки), якщо:

  • дані документальних перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску контролюючими органами;
  • платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.

У випадку, передбаченому абзацом другим п. 3 розд. VІ Інструкції №449, вимога про сплату боргу (недоїмки) приймається відповідним податковим органом протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності заперечень платника єдиного внеску до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки.

Контролюючий орган надсилає (вручає) вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику єдиного внеску протягом трьох робочих днів з дня її винесення.

У випадках, передбачених абзацами третім та/або четвертим п. 3 розд. VІ Інструкції №449, вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається (вручається):

  • платникам, зазначеним у п. 1 ст. 4 Закону України від 8.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами і доповненнями, протягом 20 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).

При цьому протягом 10 календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу (недоїмки) платник зобов’язаний сплатити зазначені у п. 1 вимоги суми недоїмки, штрафів та пені (п. 5 розд. VІ Інструкції №449).

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