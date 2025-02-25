ВСП уволил судью Ленинского райсуда Полтавы Юрия Новака

Судью уволили за существенный дисциплинарный проступок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Ленинского районного суда города Полтавы Юрия Новака. Решение было принято на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины, которая предусматривает увольнение судьи за совершение существенного дисциплинарного проступка или грубое пренебрежение обязанностями, несовместимыми со статусом судьи. Об этом сообщили в ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности (часть восьмая статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Решение ВСП об увольнении с должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а лишь принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.