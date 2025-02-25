Кабмін призначив Анастасію Коновалову заступником міністра освіти

На своєму засіданні Уряду було ухвалено низку кадрових рішень.

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Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 25 лютого ухвалив розпорядження:

Про звільнення

Кравченка Олександра Івановича з посади заступника Голови Державного агентства резерву України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

з посади заступника Голови Державного агентства резерву України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Вільчинського Станіслава Йосиповича з посади голови Національного фонду досліджень України

А також про призначення

Коновалової Анастасії Андріївни заступником Міністра освіти і науки України

заступником Міністра освіти і науки України Кравченка Олександра Івановича заступником Голови Державного агентства з управління резервами України.

заступником Голови Державного агентства з управління резервами України. Кісь Оксани Романівни головою Національного фонду досліджень України

І про тимчасове покладення виконання обов'язків

Голови Державного агентства з управління резервами України на Кравченка Олександра Івановича

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