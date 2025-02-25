Кабмін призначив Анастасію Коновалову заступником міністра освіти

19:02, 25 лютого 2025
На своєму засіданні Уряду було ухвалено низку кадрових рішень.
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 25 лютого ухвалив розпорядження:
Про звільнення
- Кравченка Олександра Івановича з посади заступника Голови Державного агентства резерву України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Вільчинського Станіслава Йосиповича з посади голови Національного фонду досліджень України
А також про призначення
- Коновалової Анастасії Андріївни заступником Міністра освіти і науки України
- Кравченка Олександра Івановича заступником Голови Державного агентства з управління резервами України.
- Кісь Оксани Романівни головою Національного фонду досліджень України
І про тимчасове покладення виконання обов'язків
- Голови Державного агентства з управління резервами України на Кравченка Олександра Івановича
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