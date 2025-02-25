Кабмін продовжив термін бронювання військовозобов’язаних до 31 березня 2025 року

Відстрочки від призову, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки або засобами Порталу Дія і строк дії яких не закінчився, чинні до 31 березня.

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Уряд 25 лютого вніс зміни до постанови Кабміну від 22.11.2024 № 1332 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Установлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки або засобами Порталу Дія і строк дії яких не закінчився на день набрання зазначеними змінами є чинними до 31.03.2025.

Передбачено, що державні органи мають переглянути у чотиримісячний строк прийняті рішення про визначення підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Крім того, внесені зміни до постанови Кабміну від 14.01.2025 № 36 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» щодо перебронювання засобами Порталу Дія працівників підприємств, установ і організацій, які визначені або будуть визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, до 1 квітня 2025 року, без застосування 72-х годинної верифікації.

Автор: Наталя Мамченко

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