Мінімум – плюс 100 грн, максимум – плюс 1500 грн: як зміняться пенсії в березні

Уряд анонсував індексацію пенсій з 1 березня 2025 року.

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З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій, яка торкнеться понад 10 мільйонів громадян. Пенсійні виплати зростуть на 11,5%.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. За його словами, мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальне – до 1500 гривень.

«І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації - до 1500 гривень», – зазначив Шмигаль.

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