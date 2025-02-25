Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін встановив доплати за виконання обов’язків мобілізованих працівників у прокуратурі, судах та Національній школі суддів

19:02, 25 лютого 2025
Вочевидь, йдеться про працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, Дослідницької служби Верховної Ради, Національної школи суддів України, Тренінгового центру прокурорів, Вищої школи публічного управління.
Кабмін встановив доплати за виконання обов’язків мобілізованих працівників у прокуратурі, судах та Національній школі суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін 25 лютого врегулював питання щодо встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, направлених для проходження базової військової служби, призваних на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, у тому числі, шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, в органах, установах і організаціях.

Вочевидь, йдеться про працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, Дослідницької служби Верховної Ради, Національної школи суддів України, Тренінгового центру прокурорів, Вищої школи публічного управління.

Адже, як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, внесені відповідні зміни до постанов КМУ:

  • «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,
  • «Про умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів»,
  • «Про затвердження Порядку залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення його результатів та оплати праці такого персоналу»,
  • «Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Дослідницької служби Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби»,
  • «Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України»,
  • «Деякі питання матеріального забезпечення працівників Тренінгового центру прокурорів України»
  • «Про умови оплати праці працівників Вищої школи публічного управління».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

суд прокуратура Школа суддів Кабінет Міністрів України мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада не знайшла голосів, щоб викликати членів Кабміну для пояснення деталей угоди про корисні копалини

Пропозицію викликати керівництво Кабміну до Верховної Ради для офіційного пояснення деталей угоди про корисні копалини депутати не підтримали.

Верховна Рада прийняла закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – зарплата суддів має бути не менше 131 тисячі грн.

Адвокати повідомляють, що у Дії невірно відображається час судового засідання

Додаток Дія невірно відображає час призначених судових засідань.

До КПК внесуть зміни щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

КПК доповнять новим розділом про особливості досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії чи тимчасової окупації окремих територій України.

«Відрядження назавжди» — хто з суддів був відряджений безстроково в інші суди, хоча територіальна підсудність справ їх судів змінена не була

ВККС хоче приділити увагу суддям, які були відряджені з судів, територіальна підсудність справ яких змінена не була взагалі або змінювалася лише тимчасово.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області