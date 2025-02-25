Кабмін встановив доплати за виконання обов’язків мобілізованих працівників у прокуратурі, судах та Національній школі суддів

Вочевидь, йдеться про працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, Дослідницької служби Верховної Ради, Національної школи суддів України, Тренінгового центру прокурорів, Вищої школи публічного управління.

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Кабмін 25 лютого врегулював питання щодо встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, направлених для проходження базової військової служби, призваних на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, у тому числі, шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, в органах, установах і організаціях.

Вочевидь, йдеться про працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, Дослідницької служби Верховної Ради, Національної школи суддів України, Тренінгового центру прокурорів, Вищої школи публічного управління.

Адже, як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, внесені відповідні зміни до постанов КМУ:

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,

«Про умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів»,

«Про затвердження Порядку залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення його результатів та оплати праці такого персоналу»,

«Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Дослідницької служби Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби»,

«Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України»,

«Деякі питання матеріального забезпечення працівників Тренінгового центру прокурорів України»

«Про умови оплати праці працівників Вищої школи публічного управління».

Автор: Наталя Мамченко

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