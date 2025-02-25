Європейські лідери обговорять оборону та безпеку перед самітом ЄС

Туск анонсував зустріч європейських лідерів у Лондоні для обговорення безпеки.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що група європейських лідерів вирушить до Лондона в неділю для обговорення спільних планів щодо оборони та безпеки. За його словами, Європейська комісія готує пакет оборонних заходів, який буде представлений на спеціальному саміті лідерів ЄС, що відбудеться 6 березня. Про це пише Politico.

«Ми будемо в Лондоні в неділю разом з нашими британськими друзями та групою лідерів, щоб обговорити ці спільні плани щодо оборони», – зазначив Туск. Він також висловив надію, що підвищена мобілізація Європи у фінансуванні оборони та безпеки стане важливим результатом цих зустрічей.

«Я сподіваюся, що ця підвищена мобілізація Європи, як окремих держав-членів, так і всього ЄС у питанні фінансування оборони та безпеки, стане беззаперечним фактом», – додав він після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

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