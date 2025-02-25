Албания присоединилась к программе подготовки украинских военных в Британии

Албания стала 13-й страной, присоединившейся к программе подготовки украинских военных Interflex.

Фото: ukrinform

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Албания стала 13-й страной, которая присоединилась к программе подготовки украинских военных Interflex, возглавляемой Великобританией. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Кроме Албании, в операции также участвуют Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Эстония, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Швеция и частично признанное Косово.

В британском оборонном ведомстве подчеркнули, что Великобритания вместе с международными партнерами будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется для укрепления ее обороноспособности.

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