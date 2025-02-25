В Харькове военный толкнул мужчину с велосипеда – выяснилось, что он самовольно покинул часть

Харьковский ТЦК прокомментировал инцидент с военным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщалось, в Харькове мужчина в военной форме толкнул велосипедиста. В Харьковском территориальном центре комплектования и социальной поддержки разъяснили инцидент, который попал в социальные сети 25 февраля, на котором военный сотрудник толкает мужчину с велосипеда.

В заявлении ТЦК указано, что задержанный мужчина не был гражданским, а военнослужащим, который самовольно покинул свою часть. Военные заметили его во время патрулирования, когда он отказался остановиться для проверки документов. С целью выяснить, почему он избегает проверки, военный сотрудник толкнул мужчину с велосипеда.

Позже стало известно, что мужчина, которого задержали, также является военнослужащим одной из бригад, и находится в розыске как самовольно покинувший воинскую часть.

Задержанного доставили в отдел Национальной полиции, а затем передали в Харьковский зональный отдел военной службы правопорядка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.