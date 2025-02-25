Более 13 тысяч украинцев пытались незаконно пересечь границу с Румынией

За 2024 год зафиксировано 6 298 случаев незаконного пересечения границы с Украиной – большинство из-за опасных гор Марамуреш.

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В 2024 году зафиксировано 6 298 случаев незаконного пересечения границы между Украиной и Румынией, в которых участвовали около 13 тысяч украинцев. Большинство из них попытались пересечь границу через труднодоступные участки гор Марамуреш, что представляет опасность для их жизни, заявил руководитель территориальной инспекции пограничной полиции Сигету-Мармации, Флорин Коман.

По его словам, в последние три года погибли 28 граждан Украины, пытаясь попасть в Румынию, и еще 250 были спасены горными спасателями и пограничной полицией. Особенно опасным является регион горы Поп-Иван, где сложные погодные условия и труднопроходимый рельеф создают значительные трудности для пересечения границы.

По данным румынской пограничной полиции, 2024 год показал рекордный рост количества незаконных пересечений, что более чем втрое превышает показатели 2023 года. Всего с начала конфликта в Украине на северной границе Румынии было обнаружено более 21 тысячи граждан Украины, бежавших от войны.

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