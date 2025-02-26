Україна та США погодили умови – Кабмін може схвалити угоду про корисні копалини 26 лютого

За інформацією медіа, Україна може підписати угоду щодо корисних копалин наприкінці тижня.

Джерело фото: REUTERS/Shannon Stapleton

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Кабінет Міністрів України 26 лютого може рекомендувати підписати угоду щодо корисних копалин, за словами людей, які попросили не називати їхні імена, пише Bloomberg.

Як вказується, Президент Володимир Зеленський може 28 лютого вирушити до США для підписання угоди.

«Я чув, що він приїде в п'ятницю», - сказав глава США Дональд Трамп журналістам в Овальному кабінеті. «Звичайно, це добре для мене, якщо ви хочете, і він хотів би підписати це разом зі мною. І я розумію, що це велика справа».

25 лютого стало відомо, що Київ узгодив з Вашингтоном умови угоди про видобуток корисних копалин. За даними медіа, США відмовилися від вимог щодо права на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від експлуатації цих ресурсів. Як пише Bloomberg, рамкова угода передбачає створення спільного американсько-українського фонду для управління майбутніми доходами від корисних копалин країни.

«Остання версія угоди все ще не містить конкретних гарантій безпеки, кажуть люди, хоча Україна розглядає її як відправну точку для такої можливості. Це було ключовим пріоритетом для України», - йдеться у повідомленні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини – заявила Ольга Стефанішина.

Крім того, українські військові можуть замінити собою 65 тисяч військовослужбовців США, які розташовані у ЄС. Крім того, Європа може створити спільне підприємство з Україною для розробки українських копалин. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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