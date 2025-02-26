Трамп заявив, що угода зі США про корисні копалини дасть Україні «право воювати далі»

Дональд Трамп заявив, що Україна отримає від угоди про корисні копалини «право воювати далі» та «багато озброєння та військової техніки».

Джерело фото: Pool/AP

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає від угоди про корисні копалини «право воювати далі» та «багато озброєння та військової техніки». Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів про те, що Україна отримає від угоди.

Трамп відповів: «350 мільярдів доларів і багато обладнання, військової техніки та право далі воювати».

Водночас за його словами, угода з Україною нібито може бути «угодою на трильйон доларів».

Також він додав, що США розглянуть питання майбутньої безпеки України «пізніше».

«Я говорив про це з Росією. Здавалося, у них з цим не було проблем. Тож я думаю, що вони розуміють… як тільки ми це зробимо, вони не повернуться», — вказав президент США.

Він підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський може приїхати до США в п’ятницю, 28 лютого, для підписання угоди.

На запитання журналістів, як довго Україна буде забезпечена обладнанням та боєприпасами, Трамп зазначив, що «це може тривати деякий час».

«Можливо, поки ми не досягнемо угоди з Росією. Нам треба домовитися з Росією, інакше – це буде продовжуватися. … Але тепер ми повернемо наші гроші в тому чи іншому вигляді», - заявив він та вказав, що за військову підтримку в майбутньому, в межах мирної угоди, буде здебільшого відповідальна Європа.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 26 лютого може рекомендувати підписати угоду щодо корисних копалин.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини – заявила Ольга Стефанішина.

Крім того, українські військові можуть замінити собою 65 тисяч військовослужбовців США, які розташовані у ЄС. Крім того, Європа може створити спільне підприємство з Україною для розробки українських копалин. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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