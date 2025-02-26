Практика судів
  1. У світі

Трамп заявив, що угода зі США про корисні копалини дасть Україні «право воювати далі»

08:48, 26 лютого 2025
Дональд Трамп заявив, що Україна отримає від угоди про корисні копалини «право воювати далі» та «багато озброєння та військової техніки».
Трамп заявив, що угода зі США про корисні копалини дасть Україні «право воювати далі»
Джерело фото: Pool/AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає від угоди про корисні копалини «право воювати далі» та «багато озброєння та військової техніки». Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів про те, що Україна отримає від угоди.

Трамп відповів: «350 мільярдів доларів і багато обладнання, військової техніки та право далі воювати».

Водночас за його словами, угода з Україною нібито може бути «угодою на трильйон доларів».

Також він додав, що США розглянуть питання майбутньої безпеки України «пізніше».

«Я говорив про це з Росією. Здавалося, у них з цим не було проблем. Тож я думаю, що вони розуміють… як тільки ми це зробимо, вони не повернуться», — вказав президент США.

Він підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський може приїхати до США в п’ятницю, 28 лютого, для підписання угоди.

На запитання журналістів, як довго Україна буде забезпечена обладнанням та боєприпасами, Трамп зазначив, що «це може тривати деякий час».

«Можливо, поки ми не досягнемо угоди з Росією. Нам треба домовитися з Росією, інакше – це буде продовжуватися. … Але тепер ми повернемо наші гроші в тому чи іншому вигляді», - заявив він та вказав, що за військову підтримку в майбутньому, в межах мирної угоди, буде здебільшого відповідальна Європа.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 26 лютого може рекомендувати підписати угоду щодо корисних копалин.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини – заявила Ольга Стефанішина.

Крім того, українські військові можуть замінити собою 65 тисяч військовослужбовців США, які розташовані у ЄС. Крім того, Європа може створити спільне підприємство з Україною для розробки українських копалин. Про це розповів  прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – зарплата суддів має бути не менше 131 тисячі грн.

Адвокати повідомляють, що у Дії невірно відображається час судового засідання

Додаток Дія невірно відображає час призначених судових засідань.

До КПК внесуть зміни щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

КПК доповнять новим розділом про особливості досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії чи тимчасової окупації окремих територій України.

«Відрядження назавжди» — хто з суддів був відряджений безстроково в інші суди, хоча територіальна підсудність справ їх судів змінена не була

ВККС хоче приділити увагу суддям, які були відряджені з судів, територіальна підсудність справ яких змінена не була взагалі або змінювалася лише тимчасово.

Суд, який потрібен лише міжнародним партнерам – навіщо в Україні збираються створити СОАС та СААС

Уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібен новий вищий адміністративний суд, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області