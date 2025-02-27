Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії

Президент США продовжив ще на рік деякі санкції проти рф за агресію проти України.

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Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії санкцій, запроваджених раніше щодо РФ у зв'язку із війною проти України. Про це заявили у Білому домі.

Відповідний документ опублікували у Федеральному реєстрі.

«Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на один рік дію надзвичайного стану, оголошеного виконавчим наказом 13660»,- зазначається в документі.

Наказ 13660 від 2014 року запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше Дональд Трамп припустив, що «у певний момент» США доведеться розглянути питання про зняття санкцій із РФ. Однак, він наголосив, що таке питання у Білому домі зараз не обговорюється, а «будь-які санкції» проти будь-кого скасовувати не збираються.

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