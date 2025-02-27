Заброньовані медійники зможуть виїжджати за кордон у службові відрядження, — Андрій Демченко

Наразі багато представників медіа є заброньованими від мобілізації, і вони можуть перетинати кордон у службове відрядження, якщо їх туди направляє редакція.

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Заброньовані від мобілізації представники медіа можуть виїжджати за кордон у разі службового відрядження. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Зокрема, Демченко прокоментував інформацію про те, чи надходила до Держприкордонслужби інформація, чи вказівки від Міністерства культури й стратегічних комунікацій щодо призупинення видачі листів сприяння щодо виїзду митців та медійників за кордон.

«Ми не можемо отримувати ці вказівки від Міністерства культури. Це рішення Міністерства культури. І раджу звернутися до них, чим вони аргументують те, що є підстава унормувати норму можливості перетину кордону для журналістів чи митців», — зазначив він.

Речник ДПСУ додав, що наразі багато медійників мають бронь від мобілізації та можуть перетинати кордон для службового відрядження.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», міністерство культури з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон. Це триватиме до моменту нормативно-правового врегулювання. Наразі Мінкульт розробив проект змін, який передбачає визначення чітких вимог для надання листів сприяння на виїзд чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.

Згодом в Мінкульті пояснили, звідки взялися листи до прикордонної служби на виїзд медійників та митців.

Також Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 тис. 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2,7 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними.

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

Додамо, Кабмін скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки».

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