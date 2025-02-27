НАТО готує мільярдну допомогу Україні, — генсек Альянсу Рютте

Україні готують мільярдні пакети допомоги та внески в гарантії безпеки.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після розмови з президентом США Дональдом Трампом анонсував мільярдні пакети допомоги та внески в гарантії безпеки для України.

«США та НАТО стають сильнішими. Союзники НАТО швидко рухаються, щоб більше інвестувати в оборону», - зазначив Рютте у соцмережі Х.

Він зазначив, що вже оголошено значні збільшення, і очікуються нові.

«Щодо України, союзники готують мільярди доларів додаткової допомоги та внески в гарантії безпеки», - підсумував Рютте.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс й надалі підтримуватиме Україну та допомагатиме їй забезпечити стійкий та справедливий мир.

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