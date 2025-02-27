Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною, перш ніж погодитися на миротворчі сили

Трамп зазначив, що деталі мирної угоди повинні бути узгоджені до того, як в Україні будуть миротворчі сили.

Фото: Reuters

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 27 лютого зустрівся з Президентом США Дональдом Трампом.

Під час спілкування з журналістами Дональда Трампа запитали про переговори про мир в Україні.

Він сказав журналістам, що «ми добре просунулися в досягненні мирної угоди», і «що з Росією та Україною були проведені «хороші переговори», додаючи, що Росія діє «дуже добре». Про це повідомляє SkyNews.

Він також сказав, що угода повинна бути узгоджена до того, як в Україні будуть миротворчі сили, після того як Стармер раніше цього місяця заявив, що він готовий розмістити британські війська в Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди.

«Забезпечити безпеку в Україні - це легка частина, угода - це складна частина», - додає Трамп.

Щодо угоди про рідкоземельні метали, яку планується підписати завтра з Володимиром Зеленським, Трамп каже, що угода стане опорою для України.

Перед сьогоднішньою зустріччю з президентом США Стармер сказав, що лише захист США може забезпечити тривалий мир в Україні.

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