Дональд Трамп очікує на підписання угоди про корисні копалини 28 лютого

Дональд Трамп очікує підписати двосторнню угоду про корисні копалини після приїзду Володимира Зеленського до США.

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Президент України Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона для зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті підтвердив, що що у п'ятницю, 28 лютого, Володимир Зеленський відвідає Вашингтон, щоб підписати угоду про рідкісноземельні мінерали.

«Президент Зеленський приїде до мене вранці в п'ятницю», - сказав Трамп. «І ми збираємося підписати справді дуже важливу угоду для обох сторін, тому що це дійсно дозволить нам потрапити в цю країну і працювати там».

Також він називав угоду «захистом».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Також ми писали, що Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин.

Нагадаємо, у медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

Очікується, що Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп проведуть відповідну зустріч.

Крім того, стало відомо, хто підпише угоду зі США щодо корисних копалин.

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