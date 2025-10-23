Практика судов
Кабмин одобрил использование еще 2,5 млрд грн на программу «єВідновлення»

19:05, 23 октября 2025
Более 1600 семей, чьи дома были уничтожены в результате вооруженной агрессии РФ, смогут приобрести новое жилье.
Фото: ukrinform.com
Кабинет Министров утвердил использование еще 2,5 млрд грн на программу «єВідновлення». Средства направят на финансирование жилищных сертификатов. Таким образом, более 1600 семей, чьи дома были уничтожены в результате вооруженной агрессии РФ, смогут приобрести новое жилье. Об этом сообщил Министерство развития общин и территорий.

«Каждый сертификат — это возможность для людей вернуть себе дом. Несмотря на полномасштабную российскую агрессию, мы должны обеспечивать такую поддержку системно, прозрачно и в тесном сотрудничестве с международными партнерами», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Деньги на финансирование сертификатов выделят из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В целом в рамках программы «єВідновлення» уже более 143 тысяч семей получили компенсации на общую сумму почти 50 млрд грн.

Помощь для восстановления поврежденного жилья уже получили более 116 тысяч семей на сумму свыше 11 млрд грн. Жилищные сертификаты за уничтоженное жилье выданы более чем 26 тысячам семей на общую сумму 37,8 млрд грн. В частности, около 17 тысяч семей уже приобрели новое жилье, из них более 8 тысяч — семьи внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, уже более 700 семей получили первый транш для восстановления дома на собственном земельном участке на сумму более 846 млн грн, а 35 семей получили второй транш на сумму 43,8 млн грн.

Кабинет Министров Украины єВідновлення

