Кабмін схвалив використання ще 2,5 млрд грн на єВідновлення

19:05, 23 жовтня 2025
Понад 1600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії РФ, зможуть придбати нове житло.
Фото: ukrinform.com
Кабінет Міністрів схвалив використання ще 2,5 млрд грн на програму єВідновлення. Кошти спрямують на фінансування житлових сертифікатів. Відтак ще понад 1600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії РФ, зможуть придбати нове житло. Про це повідомив Міністерство розвитку громад та територій.

«Кожен сертифікат - можливість для людей повернути собі дім. Попри повномасштабну російську агресію маємо забезпечити таку підтримку системно, прозоро й у тісній співпраці з міжнародними партнерами», – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Гроші на фінансування сертифікатів виділять із  Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Загалом у Рамках програми єВідновлення вже понад 143 тисяч сімей отримали компенсації на загальну суму майже 50 млрд грн.

Допомогу для відновлення пошкодженого житла вже отримали понад 116 тис. родин на суму понад 11 млрд грн. Житлові сертифікати за знищене житло видано понад 26 тис родин на загальну суму 37,8 млрд грн. Зокрема, близько 17 тис сімей вже придбали нове житло, із них понад 8 тис – родини ВПО.

Також вже понад 700 родин отримали перший транш для відбудови будинку на власній земельній ділянці на суму понад 846 млн грн і 35 сімей отримали другий транш на суму 43,8 млн грн.

Кабінет Міністрів України єВідновлення

