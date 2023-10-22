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  1. В Украине

$60 млрд Украине от США: куда пойдут деньги

09:37, 22 октября 2023
Посол Украины рассказала, что большинство средств от США пойдет на оборону.
$60 млрд Украине от США: куда пойдут деньги
Источник фото: president.gov.ua
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Администрация Белого дома предоставила Конгрессу Соединенных Штатов Америки бюджетный запрос, который предусматривает выделение Украине суммы примерно в размере $61,4 миллиарда. Указанная сумма распределяется между оборонными расходами и прямой бюджетной поддержкой. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Основные составляющие этого бюджетного запроса включают:

Оборонные расходы в размере $46,1 миллиарда, включая $30,6 миллиарда для программ Министерства обороны США.

$18 миллиардов выделяются для пополнения оборонных запасов со складов Министерства обороны США, компенсации расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные Украине.

$12 миллиардов предназначены для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative.

$1,7 миллиарда предусмотрено для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, пострадавших от войны в Украине.

$14,4 миллиарда выделены на техническую, разведывательную поддержку, увеличение производства средств боевого назначения, кибербезопасность и тому подобное.

$14,75 миллиарда предназначено на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность, включая $11,8 миллиарда на прямую бюджетную поддержку Украины.

Помощь в сфере ядерной безопасности составляет $149,5 миллионов для Национальной ядерной администрации США.

Также предусмотрена гуманитарная помощь, включая $481 миллион для программы поддержки украинцев, прибывших в США по программе Uniting for Ukraine.

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