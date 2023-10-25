Удар по терміналу «Нової пошти»: двоє постраждалих у вкрай важкому стані, але почали дихати без ШВЛ

Один пацієнт вже готується до виписки.

Фото: Сергій Болвінов

В медичних закладах Харківської області продовжують надавати допомогу постраждалим від російського удару по терміналу «Нової пошти» 21 жовтня в селищі Коротич. Про це повідомляє Харківська ОВА.

Станом на ранок 25 жовтня в лікарні залишаються 14 постраждалих, один із них готується до виписки.

«У реанімації перебувають сім пацієнтів, двоє з них у вкрай важкому стані, проте вони вже почали дихати без підтримки апаратів ШВЛ. Шестеро постраждалих продовжують лікування в хірургічному відділенні. За даними лікарів, вчора двом пацієнтам було проведено планові операції. Їхній стан стабільний. Пацієнта, який перебуває в травматологічному відділенні, сьогодні буде виписано з лікарні», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворожі сили використали керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 безпілотні бойові літальні апарати (БПЛА) типу Shahed-136/131.

Додамо, що внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти» на Харківщині загинули 6 людей, ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Також США відреагували на російський ракетний удар по «Новій пошті» на Харківщині.

Крім того, компанія Нова пошта опублікувала імена та вік шести її співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.

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