Удар по терминалу «Новой почты»: двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, но начали дышать без ИВЛ

Один пациент уже готовится к выписке.

Фото: Сергей Болвинов

В медицинских учреждениях Харьковской области продолжают оказывать помощь пострадавшим от российского удара по терминалу «Новой почты» 21 октября в поселке Коротич. Об этом сообщает Харьковская ОВА.

На утро 25 октября в больнице остаются 14 пострадавших, один из них готовится к выписке.

«В реанимации находятся семь пациентов, двое из них в крайне тяжелом состоянии, однако они уже начали дышать без поддержки аппаратов ИВЛ. Шесть пострадавших продолжают лечение в хирургическом отделении. По данным врачей, вчера двум пациентам были проведены плановые операции. Их состояние стабильное. Пациент, который находится в травматологическом отделении, сегодня будет выписан из больницы», - говорится в сообщении.

Напомним, вражеские силы ночью использовали управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 беспилотные боевые летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed-136/131.

Добавим, что в результате ракетного удара оккупантов по терминалу «Новой почты» на Харьковщине погибли 6 человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

Также США отреагировали на российский ракетный удар по Новой почте на Харьковщине.

Кроме того, компания Новая почта опубликовала имена и возраст шести ее сотрудников, погибших 21 октября в результате удара российской ракеты по терминалу под Харьковом.

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