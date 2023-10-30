Российский удар по терминалу «Новой почты» унес жизни уже 7 человек: подробности

25-летний мужчина, которого госпитализировали после попадания, скончался в больнице.

Возросло количество жертв российских атак по терминалу «Новой почты» в Харьковской области. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Так, мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты», утром 30 октября скончался в больнице.

«Армия рф, ударив по «Новой почте», унесла жизни уже 7 человек. Еще 12 – проходят лечение, 2 из них – в реанимации», - сообщил Синегубов.

Напомним, вражеские силы ночью использовали управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 беспилотные боевые летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed-136/131.

Добавим, что в результате ракетного удара оккупантов по терминалу «Новой почты» на Харьковщине погибли 6 человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

Также США отреагировали на российский ракетный удар по Новой почте на Харьковщине.

Кроме того, компания Новая почта опубликовала имена и возраст шести ее сотрудников, погибших 21 октября в результате удара российской ракеты по терминалу под Харьковом.

К тому же мы писали, что двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, но начали дышать без ИВЛ.

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