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В Минюсте Германии предупреждают о последствиях для иммигрантов за антисемитское поведение

10:42, 30 октября 2023
Если судья установит наличие таких мотивов, виновный не сможет стать гражданином Германии.
В Минюсте Германии предупреждают о последствиях для иммигрантов за антисемитское поведение
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Министр юстиции Германии Марко Бушман предупредил о последствиях для иммигрантов, демонстрирующих антисемитское поведение. Об этом сообщает DW.

«Мы принимаем меры предосторожности против натурализации антисемитов», - заявил Бумшан.

По его словам, органы, занимающиеся вопросами натурализации, должны в будущем «расследовать даже такие мелкие правонарушения, как оскорбление, чтобы определить, не были ли эти действия совершены по антисемитским мотивам».

Министр подчеркнул, если судья установит наличие таких мотивов, виновный больше не сможет стать гражданином Германии.

«Для людей, у которых нет немецкого паспорта, мы также должны учитывать последствия, предусмотренные законом о пребывании в стране», - добавил он.

Бушман также отметил, что на Германии лежит историческая ответственность, поэтому никогда больше евреи в Германии не должны становиться жертвами террора и преследований.

«Против тех, кто это не уважает, мы должны действовать со всей строгостью», – заявил глава минюста.

Комментируя начавшиеся на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке пропалестинские демонстрации, Бушман отметил, что в стране, где появился Холокост, никто не должен праздновать массовое убийство евреев.

Ранее мы писали, что парламент Германии рассматривает закон, устанавливающий, что люди, совершившие антисемитские действия, никогда не смогут получить гражданство.

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