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  1. В Украине

Ремонт дорожек в Гидропарке с убытком в ₴300 000: сообщено о подозрении должностному лицу Киевзеленстрой

11:19, 30 октября 2023
Начальнику одного из отделов сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия интересам государства.
Ремонт дорожек в Гидропарке с убытком в ₴300 000: сообщено о подозрении должностному лицу Киевзеленстрой
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​Сообщено о подозрении начальнику отдела сопровождения проектов управления капитальных вложений Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений «Киевзеленстрой» по факту ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия интересам государства (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«Установлено, что в декабре 2022 указанное должностное лицо подписало акты выполненных работ по договору о капитальном ремонте дорожно-дорожной сети в парке отдыха «Гидропарк» в Днепровском районе г. Киева.

При этом расчет стоимости в этих документах не отвечал требованиям действующего законодательства, в связи с чем интересам государства нанесен ущерб на сумму 300 000 гривен», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в настоящее время продолжается. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.

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