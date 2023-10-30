Ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у ₴300 000: повідомлено про підозру посадовцю Київзеленбуд

Начальнику одного з відділів повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Повідомлено про підозру начальнику відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд» за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«Встановлено, що у грудні 2022 року вказаний посадовець підписав акти виконаних робіт за договором щодо капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку відпочинку «Гідропарк» в Дніпровському районі м. Києва.

При цьому розрахунки вартості в цих документах не відповідали вимогам чинного законодавства, у зв’язку з чим інтересам держави завдано збитків на суму 300 000 гривень», — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування на даний час триває. В межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.