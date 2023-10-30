Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підроблені судові рішення – тепер і в Сумській області

Про наявність підробленого рішення стало відомо, коли громадянин звернувся за повним текстом рішення суду.

Статус поліцейського сам по собі автоматично не забезпечує особі права на отримання додаткової винагороди, - Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок щодо умов отримання поліцейським додаткової винагороди під час дії воєнного стану в державі.

100% українських державних службовців є україномовними – НАДС

У НАДС зазначили, що всі держслужбовці мають сертифікати про підтвердження рівня володіння мовою.

Чоловік без згоди жінки надав у борг народному депутату 536 тисяч доларів США, - що вирішила Велика Палата Верховного Суду

ВП ВС відповіла на питання, чи може бути визнаний недійсним договір позики на суму, яка виходить за межі дрібного побутового правочину, укладений одним із подружжя без згоди іншого з подружжя на його укладення.

Спочатку класифікація посад, а потім нова схема посадових окладів – НАДС

У НАДС розповіли про стратегічну помилку в підходах до класифікації посад державної служби та визначення схеми посадових окладів.

  1. В Україні

Ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у ₴300 000: повідомлено про підозру посадовцю Київзеленбуд

11:19, 30 жовтня 2023
Начальнику одного з відділів повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у ₴300 000: повідомлено про підозру посадовцю Київзеленбуд
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Повідомлено про підозру начальнику відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд» за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«Встановлено, що у грудні 2022 року вказаний посадовець підписав акти виконаних робіт за договором щодо капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку відпочинку «Гідропарк» в Дніпровському районі м. Києва.

При цьому розрахунки вартості в цих документах не відповідали вимогам чинного законодавства, у зв’язку з чим інтересам держави завдано збитків на суму 300 000 гривень», — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування на даний час триває. В межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області