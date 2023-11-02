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Дурак мнением богатеет, — в ГУР прокомментировали фантазии Шойгу об «уничтожении F-16 за 20 дней»

16:17, 2 ноября 2023
Представитель ГУР Андрей Юсов назвал эти заявления очередной чепухой из серии «взять Киев за три дня».
Дурак мнением богатеет, — в ГУР прокомментировали фантазии Шойгу об «уничтожении F-16 за 20 дней»
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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал недавние заявления министра обороны рф Шойгу о том, что самолеты-истребители F-16 "будут уничтожены за 20 дней". Юсов отметил, что это очередные выдумки из серии "взять Киев за три дня".

"Давайте не будем читать за обедом советских, как и российских газет и не слушать Шойгу", – отметил он.

По словам Юсова, если составить все их цифры и данные, согласно которым оккупанты сбили и уничтожили за период полномасштабного вторжения, то окажется, что армии Украины и вооружения было больше, чем у самой рф. 

"И дурак мнением богатеет. Киев они тоже собирались взять за три дня. Я думаю это достаточный комментарий на эту чепуху", - резюмировал представитель ГУР.

Напомним, что Шойгу нафантазировал, что российское ПВО якобы за месяц уничтожило "1 400 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS".

Ранее сообщалось, что первые истребители F-16 предположительно появятся в Украине весной 2024 года.

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