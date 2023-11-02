Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему, получившему травму, связанную с защитой Родины, в праве получить единоразовую денежную помощь в связи с инвалидностью

Верховный Суд поддержал позицию Минобороны и отменил решения судов, признавших за военнослужащим, получившим травму, связанную с защитой Родины, право на получение единоразового денежного пособия в связи с инвалидностью.

Высший совет правосудия назначил нового председателя Службы судебной охраны

Павла Малыхина поддержало большинство членов Высшего совета правосудия.

Укрпочта проводит тендер на 65,7 млн грн на услуги по передаче SMS и Viber-сообщений

Укрпочта объявила тендер на закупку услуг по передаче SMS и Viber-сообщений на 65,7 млн грн.

Судья Верховного Суда уволилась в отставку

В 2023 году из Верховного Суда уволились уже 24 судьи.

ВККС принудительно переведет в другие суды судей, которые до сих пор не написали заявление на командировку: список

В списке есть даже судьи, подозреваемые в государственной измене.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Укрпочта проводит тендер на 65,7 млн грн на услуги по передаче SMS и Viber-сообщений

11:38, 2 ноября 2023
Укрпочта объявила тендер на закупку услуг по передаче SMS и Viber-сообщений на 65,7 млн грн.
Укрпочта проводит тендер на 65,7 млн грн на услуги по передаче SMS и Viber-сообщений
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Акционерное общество «Укрпочта» 31 октября обнародовало информацию о проведении тендера на закупку услуг по передаче SMS и Viber-сообщений.

Ожидаемая стоимость услуг – 65,7 млн. грн. Срок предоставления услуг – по 31 декабря 2024 года.

Место предоставления услуг по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Согласно проекту договора ожидается, что за эти средства будут получены услуги по передаче 60 млн «смсок» и 90 млн сообщений в Вайбере.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 25 января 2023 г. в ГСА сообщили, что судебные повестки, сообщения и вызовы теперь будут поступать и на Viber. Закупка услуг по передаче электронных сообщений через SMS и Viber была осуществлена администратором автоматизированной системы документооборота суда – ГП «Информационные судебные системы» (госпредприятие, принадлежащее сфере управления Государственной судебной администрации) в декабре 2022 года.

По данному контракту из этой суммы в 8 млн – 5,88 млн грн пойдет на обеспечение отправки смс-сообщений и 886,2 тысяч – на отправку сообщений через Viber. Контракт был заключен с ООО «Мобайл маркетинг групп».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду