Укрпочта проводит тендер на 65,7 млн грн на услуги по передаче SMS и Viber-сообщений

Укрпочта объявила тендер на закупку услуг по передаче SMS и Viber-сообщений на 65,7 млн грн.

Акционерное общество «Укрпочта» 31 октября обнародовало информацию о проведении тендера на закупку услуг по передаче SMS и Viber-сообщений.

Ожидаемая стоимость услуг – 65,7 млн. грн. Срок предоставления услуг – по 31 декабря 2024 года.

Место предоставления услуг по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Согласно проекту договора ожидается, что за эти средства будут получены услуги по передаче 60 млн «смсок» и 90 млн сообщений в Вайбере.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 25 января 2023 г. в ГСА сообщили, что судебные повестки, сообщения и вызовы теперь будут поступать и на Viber. Закупка услуг по передаче электронных сообщений через SMS и Viber была осуществлена администратором автоматизированной системы документооборота суда – ГП «Информационные судебные системы» (госпредприятие, принадлежащее сфере управления Государственной судебной администрации) в декабре 2022 года.

По данному контракту из этой суммы в 8 млн – 5,88 млн грн пойдет на обеспечение отправки смс-сообщений и 886,2 тысяч – на отправку сообщений через Viber. Контракт был заключен с ООО «Мобайл маркетинг групп».

Автор: Наталя Мамченко

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