Укрпошта проводить тендер на 65,7 млн грн на послуги з передачі SMS і Viber-повідомлень

Укрпошта оголосила тендер на закупівлю послуг з передачі SMS і Viber-повідомлень на 65,7 млн грн.

Акціонерне товариство «Укрпошта» 31 жовтня оприлюднила інформацію про проведення тендеру на закупівлю послуг з передачі SMS і Viber-повідомлень.

Очікувана вартість послуг – 65,7 млн грн. Строк надання Послуг – по 31 грудня 2024 року.

Місце надання послуг по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій.

Згідно з проектом договору очікується, що за ці кошти буде отримано послуги з передачі 60 млн смсок та 90 млн повідомлень у Вайбері.

Як писала «Судово-юридична газета», 25 січня 2023 року у ДСА повідомили, що судові повістки, повідомлення та виклики тепер надходитимуть і на Viber. Закупівля послуг надсилання електронних повідомлень через SMS та Viber була здійснена адміністратором автоматизованої системи документообігу суду – ДП «Інформаційні судові системи» (держпідприємство, яке належить до сфери управління Державної судової адміністрації) у грудні 2022 року.

За даним контракту з цієї суми у 8 млн – 5,88 млн грн піде на забезпечення відправки смс-повідомлень та 886,2 тисячі – на відправку повідомлень через Viber. Контракт було укладено з ТОВ «Мобайл маркетинг груп».

Автор: Наталя Мамченко

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