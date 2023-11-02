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  1. У світі

У США суд відхилив більшість позовів художниць проти генераторів зображень на основі ШІ

15:49, 2 листопада 2023
За словами судді, двоє художниць-позивачів не зареєстрували авторських прав на жодний із своїх творів, а отже, у них не було достатніх підстав для пред'явлення претензій.
У США суд відхилив більшість позовів художниць проти генераторів зображень на основі ШІ
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Окружний суддя в Каліфорнії Вільям Оррік відхилив позови подані трьома художницями проти трьох платформ -генераторів зображень на основі штучного інтелекту Stability AI, DeviantArt та Midjourney, передає Siliconangle.

За версією позивачів, творці платформ порушили їх авторські права, використавши авторські твори на навчання систем ШІ.

Суддя виніс рішення, що позов про порушення авторських прав платформами DeviantArt та Midjourney є «неповноцінним у багатьох відношеннях» і не може бути обґрунтованим. Але він допустив до розгляду скаргу щодо прямого порушення прав Stability AI. Художниці стверджують, що компанія Stability AI використовувала твори, що належать їм, захищені авторським правом, для навчання системи ШІ, яка перетворювала текст на зображення, не отримавши згоди авторів.

За словами судді, двоє художниць-позивачів не зареєстрували авторських прав на жодний із своїх творів, а отже, у них не було достатніх підстав для пред'явлення претензій. Щоб продовжити розгляд справи, він попросив їх довести, що твори, що створюються генераторами, по суті схожі на їхні власні роботи. Частини позову проти DeviantArt та Midjourney були відхилені, оскільки ці платформи не пов'язані з компанією Stability AI, яка стала основним об'єктом звинувачень.

«Позивачі належним чином заявили про пряме порушення авторських прав, ґрунтуючись на твердженнях, що Stability «завантажила чи іншим чином отримала копії мільярдів захищених авторським правом зображень без дозволу для створення Stable Diffusion», використовувала ці зображення для навчання Stable Diffusion та сприяла зберіганню цих зображень та включення їх до Stable Diffusion у вигляді стислих копій», - заявив суддя Оррік. У своєму рішенні він додав, що дасть позивачам можливість внести зміни до своєї заяви.

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