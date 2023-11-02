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  1. В мире

В США суд отклонил большинство исков художниц против ИИ-генераторов изображений

15:49, 2 ноября 2023
По словам судьи, двое художниц-истцов не зарегистрировали авторских прав ни на одно из своих произведений, а значит, у них не было достаточных оснований для предъявления претензий.
В США суд отклонил большинство исков художниц против ИИ-генераторов изображений
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Окружной судья в Калифорнии Уильям Оррик отклонил иски, поданные тремя художницами против трех платформ —генераторов изображений на основе искусственного интеллекта Stability AI, DeviantArt и Midjourney, передает Siliconangle.

По версии истцов, создатели платформ нарушили их авторские права, использовав авторские произведения для обучения систем ИИ.

Судья вынес решение, что иск о нарушении авторских прав платформами DeviantArt и Midjourney является «неполноценным во многих отношениях» и не может быть обоснован. Но он допустил до рассмотрения жалобу о прямом нарушении прав Stability AI. Художницы утверждают, что компания Stability AI использовала принадлежащие им произведения, защищенные авторским правом, для обучения преобразующей текст в изображения системы ИИ, не получив согласия авторов.

По словам судьи, двое художниц-истцов не зарегистрировали авторских прав ни на одно из своих произведений, а значит, у них не было достаточных оснований для предъявления претензий. Чтобы продолжить рассмотрение дела, он попросил их доказать, что создаваемые генераторами произведения по существу похожи на их собственные работы. Части иска против DeviantArt и Midjourney были отклонены, поскольку эти платформы не связаны с компанией Stability AI, которая стала основным объектом обвинений.

«Истцы надлежащим образом заявили о прямом нарушении авторских прав, основываясь на утверждениях, что Stability „загрузила или иным образом получила копии миллиардов защищённых авторским правом изображений без разрешения для создания Stable Diffusion”, использовала эти изображения для обучения Stable Diffusion и содействовала хранению этих изображений и включению их в Stable Diffusion в виде сжатых копий», — заявил судья Оррик. В своём решении он добавил, что даст истцам возможность внести изменения в своё заявление.

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