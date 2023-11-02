Правительство Германии одобрило упрощение условий трудоустройства украинских беженцев

Украинские беженцы смогут воспользоваться «толерованным трудоустройством» в Германии.

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Правительство Германии приняло решение упростить процедуры трудоустройства для беженцев и ускорить интеграцию украинцев на немецком рынке труда. Изменения в законодательство о пребывании иностранцев в Германии были одобрены 1 ноября, - сообщает DW.

По новым правилам, лицам, которым отсрочили депортацию из Германии, будет предоставляться разрешение на трудоустройство. Кроме того, запрет на работу для беженцев, находящихся в пунктах первичного приема мигрантов, должен быть отменен уже через шесть месяцев, вместо предыдущих девяти месяцев.

Правительство также предлагает изменить положение о предельной дате для трудовых отношений, необходимых для получения разрешения на пребывание. Ранее действовало правило, что таким видом "толерированного трудоустройства" могли воспользоваться только те, кто прибыл в Германию до 1 августа 2018 года. Однако в будущем такая опция для долгосрочного пребывания станет доступной для всех, кто прибыл в Германию до конца 2022 года.

По последним данным, из более миллиона украинцев, которые выехали в Германию, чтобы избежать войны, трудоспособными являются 52 процента. Из них сейчас трудоустроены 196,7 тысячи человек, однако 42 тысячи из них занимаются работами, которые не подлежат уплате взносов на социальное страхование.

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