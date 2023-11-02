ВСП назначил Павла Малыхина на должность Главы Службы судебной охраны

Ранее он победил в конкурсе на должность Главы Службы судебной охраны.

Высший совет правосудия назначил Павла Малыхина на должность Главы Службы судебной охраны.

Раньше мы писали, ВСП 12 октября 2023 года решил отложить рассмотрение вопроса о назначении председателя Службы судебной охраны.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 25 сентября Конкурсная комиссия по избранию председателя Службы судебной охраны определила победителем конкурса руководителя управления Службы судебной охраны по логистике и связи Павла Малыхина. Он получил 10,6 балла. Второй кандидат в рейтинге – действующий и. о. председателя Службы судебной охраны Павел Трясун. Он набрал 10 баллов.

Как проходило собеседование Конкурсной комиссии с Павлом Малыхиным, подробно можно прочитать в материале «Судебно-юридической газеты».

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