Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС не нашла судей для Одесского апелляционного суда, хотя желающие поехать в Одессу были

Заявления на командировку в Одесский апелляционный суд можно подать до 24 ноября.

Верховный Суд объяснил подход к исчислению срока обращения в суд военнослужащими

Апелляционный суд оставил иск военнослужащего без рассмотрения, отметив, что он пропустил срок в один месяц для обращения в суд за защитой своих прав, - в свою очередь, Верховный Суд объяснил, как считать сроки обращения в суд лицами, проходящими военную службу.

Большая Палата ВС в деле по иску Геннадия Труханова к ВСП решила, в каком составе КАС ВС должен рассматривать вопрос о возвращении искового заявления

БП ВС отметила, что информация из Реестра судебных решений свидетельствует об отсутствии единой практики среди судей Кассационного административного суда Верховного Суда как суда первой инстанции относительно состава суда, который должен решать вопрос о возвращении искового заявления в связи с неустранением его недостатков.

Классификация должностей государственной службы: разъяснение НАДС по самым актуальным вопросам

Как определить классификационный код должности, как заполнить сведения классификации должностей, в какие сроки следует завершить классификацию должностей.

Верховный Суд отказал военнослужащему, получившему травму, связанную с защитой Родины, в праве получить единоразовую денежную помощь в связи с инвалидностью

Верховный Суд поддержал позицию Минобороны и отменил решения судов, признавших за военнослужащим, получившим травму, связанную с защитой Родины, право на получение единоразового денежного пособия в связи с инвалидностью.

  1. В Украине

Главе города на Полтавщине сообщили о подозрении в растрате бюджета

16:55, 2 ноября 2023
Чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением.
Главе города на Полтавщине сообщили о подозрении в растрате бюджета
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что городской голова из Полтавщины подозревается в растрате бюджетных средств на более чем 650 000 грн убытков при изготовлении проектной документации. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2021 году городской совет и коммерческая структура заключили договор о разработке проектно-сметной документации по реконструкции учебного заведения. На основании подписанного акта приема-передачи исполненных услуг подрядчик получил на свои счета средства из бюджета.

Однако, как установили правоохранители, стоимость работ по изготовлению проектно-сметной документации была значительно завышена.

«Данный факт подтвержден соответствующим экспертным заключением, а сумма нанесенного ущерба составляет более 650 тыс. грн.

На основании собранных улик руководитель Полтавской областной прокуратуры сообщил городскому голове о подозрении. Чиновнику инкриминируют совершение уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия и совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия по сбору доказательной базы для привлечения всех причастных к преступлению лиц.

За совершенное действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду