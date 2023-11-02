Главе города на Полтавщине сообщили о подозрении в растрате бюджета

Чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что городской голова из Полтавщины подозревается в растрате бюджетных средств на более чем 650 000 грн убытков при изготовлении проектной документации. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2021 году городской совет и коммерческая структура заключили договор о разработке проектно-сметной документации по реконструкции учебного заведения. На основании подписанного акта приема-передачи исполненных услуг подрядчик получил на свои счета средства из бюджета.

Однако, как установили правоохранители, стоимость работ по изготовлению проектно-сметной документации была значительно завышена.

«Данный факт подтвержден соответствующим экспертным заключением, а сумма нанесенного ущерба составляет более 650 тыс. грн.

На основании собранных улик руководитель Полтавской областной прокуратуры сообщил городскому голове о подозрении. Чиновнику инкриминируют совершение уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия и совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия по сбору доказательной базы для привлечения всех причастных к преступлению лиц.

За совершенное действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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