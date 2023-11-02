Нова трагедія у Києві: 21-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки

Попередньо юнак випав з вікна 5-го поверху, він загинув на місці.

У Шевченківському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав та загинув 21 річний хлопець. Про це пише УП.

Загиблий випав з вікна 5-го поверху. Трагедія сталася на вулиці Родини Глаголєвих.

Зазначається, що поліція кваліфікувала подію як "нещасний випадок". Правоохоронці наразі з’ясовують всі деталі.

Наразі офіційної інормації немає.

Зазначимо, що останнім часом подібні випадки в Києві стали відбуватися дуже часто.

Так, в Оболонському районі столиці хлопець вистрибнув з балкону 13-го поверху житлового будинку.

Ще у Києві дві дівчини вистрибнули з даху недобудови.

Також у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху.

А ще жінка вистрибнула з багатоповерхового будинку в районі Позняки.

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