Нова трагедія у Києві: 21-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки

У Шевченківському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав та загинув 21 річний хлопець. Про це пише УП.
Загиблий випав з вікна 5-го поверху. Трагедія сталася на вулиці Родини Глаголєвих.
Зазначається, що поліція кваліфікувала подію як "нещасний випадок". Правоохоронці наразі з’ясовують всі деталі.
Наразі офіційної інормації немає.
Зазначимо, що останнім часом подібні випадки в Києві стали відбуватися дуже часто.
Так, в Оболонському районі столиці хлопець вистрибнув з балкону 13-го поверху житлового будинку.
Ще у Києві дві дівчини вистрибнули з даху недобудови.
Також у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху.
А ще жінка вистрибнула з багатоповерхового будинку в районі Позняки.
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