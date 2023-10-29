В Киеве женщина выбросилась с 4-го этажа: подробности

В Киеве на Позняках женщина выпала с крыши многоэтажки и, к счастью, выжила.

В Киеве в субботу вечером, 28 октября, женщина выпрыгнула из многоэтажного дома, расположенного в районе Позняки. По сообщениям местных новостных пабликов в Telegram, женщина выжила, но получила серьезные травмы.

Несмотря на опасность выпрыгнуть с такой высоты, ей посчастливилось уцелеть, но она травмировалась в результате падения. Природа полученных травм не была критической, но женщина нуждалась в медицинской помощи.

Местные правоохранительные органы и службы спасения присоединились к происшествию для оказания помощи и установления дальнейших обстоятельств инцидента.

Ранее в Оболонском районе столицы парень выпрыгнул с балкона 13-го этажа жилого дома.

В Киеве спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство на мосту «Влюбленных».

Добавим, что в столице два молодых человека выпали из окна.

Кроме того, в Киеве новое самоубийство подростков: две девушки выпрыгнули с крыши недостроя.

Также в Киеве 12-летняя девочка выпала из окна 22 этажа.

Напомним, в столице произошел шестой детский суицид: из окна многоэтажки выпрыгнул парень.

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