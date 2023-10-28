Израиль отказался от любых связей со Space X в Газе

Министерство связи Израиля приняло решение разорвать сотрудничество с компанией Space X в Секторе Газа.

Источник фото: CNN

Израиль принял решение разорвать сотрудничество с компанией Space X из-за использования системы Starlink в Секторе Газа. Об этом сообщил Министр связи Израиля Шломо Кари.

В своем сообщении министр подчеркнул, что Израиль сделает все возможное для защиты своей национальной безопасности и борьбы с возможным использованием системы Starlink террористической группировкой, в частности ХАМАС. Он подчеркнул, что существует серьезная угроза тому, что ХАМАС может использовать эти технологии для своей террористической деятельности.

Кари также выразил удивление решением Илона Маска, что система спутниковой связи Starlink будет поддерживать связь с международно признанными гуманитарными организациями в Секторе Газа, отметив, что "возможно, Маск хотел бы обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, стариков. Всех!", - сказал Кари.

Между тем Министерство связи Израиля приняло решение разорвать любые связи с компанией Starlink до разрешения этой ситуации и достижения взаимопонимания относительно использования Starlink на территории Газы.

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