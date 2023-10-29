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  1. В Украине

В октябре украинцев ждет одна из самых сильных магнитных бурь за год

08:46, 29 октября 2023
Исследователи назвали опасные даты октября.
В октябре украинцев ждет одна из самых сильных магнитных бурь за год
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Специалисты лабораторий Солнца пристально следят за солнечной активностью и информируют общественность о потенциально опасных явлениях. По данным исследователей, в последние дни октября Землю ожидает самая сильная магнитная буря месяца, и одна из самых мощных за этот год, - сообщает Meteoagent.

Согласно данным погодного ресурса Meteoagent, ближайшая существенная геомагнитная буря запланирована на 29 и 30 октября. 29 октября ожидается особенно мощная магнитная буря с рейтингом 7 баллов, что отмечается как событие редкого характера. Большинство солнечных бурь обычно не достигают выше 5 баллов. Активность Солнца 30 октября также будет высокой, достигая 6 баллов, что также является событием редкого известного случая.

Замечается, что эти два дня станут последними для геомагнитных бурь в октябре, и подобное повышение солнечной активности ожидается уже 1 ноября. Для метеозависимых лиц важно соблюдать меры защиты во время этих событий.

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