В Одессе мужчина забил ногами щенка, а буковинец застрелил собаку: полиция открыла уголовные производства

Полиция расследует два случая жестокого обращения с животными в Одессе и на Буковине.

В Одессе обнаружили нетрезвого мужчину, который беспричинно напал на бездомную собаку возле жилого дома. Он жестоко ударил животное ногой, в результате чего щенок получил серьезные травмы. Мужчина не только оставил собаку без помощи, но и безжалостно наблюдал за ее страданиями, а затем скрылся с места происшествия. Хорошо, что на месте были свидетели, которые не только вызвали полицию, но и помогли животному. Собаку отвезли к ветеринарам, где провели оперативное вмешательство. К счастью, теперь с животным все в порядке, и оно нашло любящих хозяев. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Полицейские смогли идентифицировать личность этого жестокого правонарушителя, который признал свою вину и объяснил свои действия влиянием алкоголя. Это событие признается жестоким обращением с животным и может привести к серьезным телесным повреждениям. Согласно Уголовному кодексу Украины, за такие действия предусмотрено ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Кроме того, на Буковине поступило сообщение от жительницы села Милиево о жестоком обращении с животным. По предварительной информации, бездомный пес укусил мужчину, на что он ответил одним выстрелом из своего ружья, что привело к гибели собаки.

Правоохранители изъяли оружие и тело животного для проведения всех необходимых экспертиз. Согласно Уголовному кодексу Украины, такой случай признается жестоким обращением с животными.

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