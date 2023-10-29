В Одесі чоловік забив ногами цуценя, а буковинець застрелив собаку: поліція відкрила кримінальні провадження

Поліція розслідує два випадки жорстокого поводження з тваринами в Одесі та на Буковині.

В Одесі виявили нетверезого чоловіка, який безпричинно напав на безпритульного собаку біля житлового будинку. Він жорстоко вдарив тварину ногою, в результаті чого цуценя отримало серйозні травми. Чоловік не лише залишив собаку без допомоги, а й безжалісно спостерігав за її стражданнями, а потім втік з місця події. Добре, що на місці були свідки, які не тільки викликали поліцію, але й допомогли тварині. Собаку відвезли до ветеринарів, де провели оперативне втручання. На щастя, тепер з твариною все в порядку, і вона знайшла люблячих господарів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Поліцейські змогли ідентифікувати особу цього жорстокого правопорушника, який визнав свою провину та пояснив свої дії впливом алкоголю. Ця подія визнається жорстоким поводженням з твариною і може призвести до серйозних тілесних ушкоджень. Відповідно до Кримінального кодексу України, за такі дії передбачено обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Крім того, на Буковині надійшло повідомлення від мешканки села Мілієве про жорстоке поводження з твариною. За попередньою інформацією, безпритульний пес вкусив чоловіка, на що він відповів одним пострілом зі своєї рушниці, що призвело до загибелі собаки.

Правоохоронці вилучили зброю та тіло тварини для проведення всіх необхідних експертиз. Відповідно до Кримінального кодексу України, такий випадок визнається жорстоким поводженням з тваринами.

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