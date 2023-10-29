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В Україні можуть значно посилити кримінальну відповідальність за носіння, зберігання і перевезення вогнепальної зброї без дозволу

Носіння, зберігання, придбання, перевезення чи пересилання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законодавством дозволу і без мети збуту пропонують карати позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

Управління Пенсійного фонду оскаржувало штраф 50 тисяч грн на керівника ГУ ПФУ за невиконання рішення суду, – що вирішив Верховний Суд

Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

Вирішуючи спір про поділ майна подружжя, суд повинен розглянути можливість здійснити його без визначення грошової компенсації, або з визначенням у мінімальному розмірі, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

  1. В Україні

В Одесі чоловік забив ногами цуценя, а буковинець застрелив собаку: поліція відкрила кримінальні провадження

07:39, 29 жовтня 2023
Поліція розслідує два випадки жорстокого поводження з тваринами в Одесі та на Буковині.
В Одесі чоловік забив ногами цуценя, а буковинець застрелив собаку: поліція відкрила кримінальні провадження
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В Одесі виявили нетверезого чоловіка, який безпричинно напав на безпритульного собаку біля житлового будинку. Він жорстоко вдарив тварину ногою, в результаті чого цуценя отримало серйозні травми. Чоловік не лише залишив собаку без допомоги, а й безжалісно спостерігав за її стражданнями, а потім втік з місця події. Добре, що на місці були свідки, які не тільки викликали поліцію, але й допомогли тварині. Собаку відвезли до ветеринарів, де провели оперативне втручання. На щастя, тепер з твариною все в порядку, і вона знайшла люблячих господарів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Поліцейські змогли ідентифікувати особу цього жорстокого правопорушника, який визнав свою провину та пояснив свої дії впливом алкоголю. Ця подія визнається жорстоким поводженням з твариною і може призвести до серйозних тілесних ушкоджень. Відповідно до Кримінального кодексу України, за такі дії передбачено обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Крім того, на Буковині надійшло повідомлення від мешканки села Мілієве про жорстоке поводження з твариною. За попередньою інформацією, безпритульний пес вкусив чоловіка, на що він відповів одним пострілом зі своєї рушниці, що призвело до загибелі собаки.

Правоохоронці вилучили зброю та тіло тварини для проведення всіх необхідних експертиз. Відповідно до Кримінального кодексу України, такий випадок визнається жорстоким поводженням з тваринами.

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