У жовтні на українців чекає одна з найсильніших магнітних бур за рік

Дослідники назвали небезпечні дати жовтня.

Спеціалісти лабораторій Сонця пильно стежать за сонячною активністю і інформують громадськість про потенційно небезпечні явища. За даними дослідників, в останні дні жовтня Землю очікує найсильніша магнітна буря місяця, і одна з найпотужніших за цей рік, – повідомляє Meteoagent.

Згідно із даними погодного ресурсу Meteoagent, найближча істотна геомагнітна буря запланована на 29 і 30 жовтня. 29 жовтня очікується особливо потужна магнітна буря з рейтингом 7 балів, що відзначається як подія рідкісного характеру. Більшість сонячних бур зазвичай не досягають вище 5 балів. Активність Сонця 30 жовтня також буде високою, досягаючи 6 балів, що також є подією рідкісного відомого випадку.

Зауважується, що ці два дні стануть останніми для геомагнітних бурь в жовтні, і подібне підвищення сонячної активності очікується вже 1 листопада. Для метеозалежних осіб важливо дотримуватися заходів захисту під час цих подій.

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