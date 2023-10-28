Ізраїль відмовився від будь-яких зв'язків зі Space X у Газі

Міністерство зв'язку Ізраїлю прийняло рішення розірвати співпрацю з компанією Space X в Секторі Газа.

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Ізраїль прийняв рішення розірвати співпрацю з компанією Space X через використання системи Starlink в Секторі Газа. Про це повідомив Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі.

У своєму повідомленні міністр наголосив, що Ізраїль зробить все можливе для захисту своєї національної безпеки та боротьби з можливим використанням системи Starlink терористичним угрупованням, зокрема ХАМАС. Він підкреслив, що існує серйозна загроза тому, що ХАМАС може використовувати ці технології для своєї терористичної діяльності.

Карі також висловив здивування рішенням Ілона Маска, що система супутникового зв'язку Starlink підтримуватиме зв'язок із міжнародно визнаними гуманітарними організаціями в Секторі Гази, зауваживши, що «можливо, Маск хотів би обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, людей похилого віку. Всіх!», – сказав Карі.

Тим часом Міністерство зв'язку Ізраїлю прийняло рішення розірвати будь-які зв'язки з компанією Starlink до вирішення цієї ситуації та досягнення взаєморозуміння стосовно використання Starlink на території Гази.

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