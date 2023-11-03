Нардеп Андрій Ніколаєнко підтвердив, що збив насмерть 18-річну дівчину на Житомирщині

Він заявив, що був тверезим та запевнив, що сприятиме слідчим діям.

Як раніше повідомлялося, 3 листопада на трасі Київ – Чоп у с. Березівці Житомирського району народний депутат на автомобілі «Mercedes-Benz GLE» збив насмерть 18-річну дівчину.

Нардеп від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко підтвердив, що був учасником ДТП, у якій загинула 18-річна дівчина.

Він заявив, що був тверезим та запевнив, що сприятиме слідчим діям.

«На жаль, це правда.

Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина.

Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ... Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося.

Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним.

Не знаю, що ще сказати…», — заявив Ніколаєнко.

Раніше ми писали, що ДБР розслідує справу за фактом смертельної ДТП за участі нардепа.

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