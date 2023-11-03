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Доработанный проект Бюджета на 2024 год предусматривает увеличение расходов на ВСП и ВККС и уменьшение – на суды

В представленном 2 ноября проекте Бюджета-2024 решено уменьшить расходы развития судов на 62,156 млн и увеличить расходы на потребление Высшего совета правосудия и ВККС.

ВККС утвердила новую форму декларации добропорядочности судьи после 5 часов дискуссий

В новой форме декларации добропорядочности судьи появились новые утверждения о языке, об рф и оккупированных территориях, о действиях по приобретению гражданства другого государства, об имуществе, которым лицо пользуется.

Высший совет правосудия заявил, что ему не хватает площади помещения, чтобы выполнять работу качественно и своевременно

Высший совет правосудия обратился по поводу отсутствия в проекте Бюджета на 2024 год необходимых расходов к председателю Комитета Верховной Рады и отметил, что ему нужно еще 2173,1 кв. м дополнительной площади для того, чтобы качественно работать.

В органах судейского управления пока не решили, нужно ли увольнять заместителей руководителей аппаратов судов

Вопрос увольнения заместителей руководителей аппаратов судов, вероятно, будет решен в последний момент.

Верховная Рада по предложению Владимира Зеленского аннулирует Консульскую конвенцию между Украиной и рф

Консульская конвенция, в частности, предусматривала предоставление правовой помощи в случае задержания, ареста или любого другого ограничения свободы граждан на территории аккредитующего государства.

  1. В Украине

Российские атаки по Украине будут еще более массированными после наступления холодов, — Гуменюк

23:42, 3 ноября 2023
С наступлением холодов террористы будут прибегать к более массированным атакам.
Российские атаки по Украине будут еще более массированными после наступления холодов, — Гуменюк
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В ночь на 3 ноября россия впервые за последнее время атаковала Украину большим количеством беспилотников. Вероятно, что атаки будут становиться еще более массированными после наступления холодов. Об этом заявила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга.

Как отметила Гуменюк, нельзя исключать вероятность того, что изменение погодных условий будет влиять на удары со стороны рф. С наступлением холодов террористы будут прибегать к более массированным атакам.

«Предыдущие (атаки, – ред.) мы оценивали, как точечные. Мы предупреждали, что это разведки. 2, 4, 6 «Шахеды» запущенные в зону ответственности означали, что враг пытался разведать размещение наших средств ПВО», - добавила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга.

В частности, Гуменюк добавила, что вечером 2 ноября перед ночными обстрелами россияне применили по Одесской области сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы», которые были выпущены из временно оккупированного Крыма. Ракеты были направлены на прибрежную зону, однако потеряли боевую способность на подлете к побережью.

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