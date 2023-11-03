Российские атаки по Украине будут еще более массированными после наступления холодов, — Гуменюк

С наступлением холодов террористы будут прибегать к более массированным атакам.

В ночь на 3 ноября россия впервые за последнее время атаковала Украину большим количеством беспилотников. Вероятно, что атаки будут становиться еще более массированными после наступления холодов. Об этом заявила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга.

Как отметила Гуменюк, нельзя исключать вероятность того, что изменение погодных условий будет влиять на удары со стороны рф. С наступлением холодов террористы будут прибегать к более массированным атакам.

«Предыдущие (атаки, – ред.) мы оценивали, как точечные. Мы предупреждали, что это разведки. 2, 4, 6 «Шахеды» запущенные в зону ответственности означали, что враг пытался разведать размещение наших средств ПВО», - добавила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга.

В частности, Гуменюк добавила, что вечером 2 ноября перед ночными обстрелами россияне применили по Одесской области сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы», которые были выпущены из временно оккупированного Крыма. Ракеты были направлены на прибрежную зону, однако потеряли боевую способность на подлете к побережью.

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